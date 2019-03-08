(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe'nin açılış törenine katıldı- tamamı ftp'de
08 Mart 2019 Cuma 19:08
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