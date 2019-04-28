İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan ardından Florya'ya geçti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Florya'da vatandaşlarla bir araya geldi
İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan ardından Florya'ya geçti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret...
28 Nisan 2019 Pazar 23:54
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