Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

Taner YENER-  İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında  Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a...

Taner YENER-  İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında  Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu.  Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet ve şehitler için dua etti.  Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti.  Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı. 

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325