(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EREĞLİ'DE KONUŞTU (GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP'DE)
19 Mart 2019 Salı 13:49
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