Alper KORKMAZ/İstanbul,()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Ziyaret ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Sanayi Bakanı Mustafa Varank da yanındaydı. Hastaneden ayrılan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine geçtiği öğrenildi.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastane ziyareti
Alper KORKMAZ/İstanbul,()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Ziyaret ile ilgili olarak herhangi bir...
04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:28
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