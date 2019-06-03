(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI (1)

Gülseli KENARLI - İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" dedi. Erdoğan, Ramazan bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak gardını düşürmektir" ifadesini kullandı.