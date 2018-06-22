Gülseli KENARLI – İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe’ye geçti. Burada ilk olarak Maltepe Merkez Cami’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan’a Cuma namazında, hapisteyken kraliyet affıyla serbest bırakılan Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Nuretin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Enver İbrahim ile kıldı
Gülseli KENARLI – İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe’ye geçti. Burada ilk olarak Maltepe Merkez Cami’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan’a Cuma namazında, hapisteyken...
22 Haziran 2018 Cuma 15:51
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