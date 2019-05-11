(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı (Aktüel görüntü)

Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.
Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:27
Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.
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