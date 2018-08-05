Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK / İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor (3)
Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK / İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Dr....
05 Ağustos 2018 Pazar 17:01
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