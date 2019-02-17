(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar dörtlü çete

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na karşı birleştiğini belirterek, "Bunlar dörtlü çete" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliği Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Açılışa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtpark Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce kişinin katıldığı törende büyük coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki kalabalığı, "Kurtuluş, kuruluş, direnişin, zaferiyle Ağustos ayını şereflendiren, Gazi’nin ifadesiyle istiklalimizin kilit şehri Afyon, demokrasinin ve milli iradenin kalesi Afyon" sözleriyle selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 31 Mart'ta hayati önemde bir seçim yaşayacak. Sandıkta belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarıyla beraber istikbal ve istiklalimizi oylayacaksınız. Türkiye’nin bekası, milletimizin huzuru çocuklarımızın geleceği için AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. 31 Mart'ta ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor" diye konuştu. Millete efendilik taslayanlarla en büyük farklarının gönül kazanma farkı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz CHP gibi 3- 5 fazla oy için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Konuştuğumuzda CHP'nin başındaki zat gibi yalan iftirayla değil, yarınlarımız, hizmetlerimiz, projelerimizle konuşuyoruz. Şu an Bay Kemal'in en büyük özelliği yalan, iftira. Onun için açtığım bütün davaları kazanıyorum. Birisinden 1, birisinden 1.5 milyon. Onları aldıktan sonra inşallah Mehmetçik Vakfımıza hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Afrin'e girdiğinde maalesef onlara yanlış yapmıştır. Teröristle mücadelede yanlış yapmıştır ve hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir. İşte şimdi Kandil'deki teröristler ona talimat veriyor. HDP'ye diyorlar ki; 'CHP'yle beraber seçime gireceksin. Ak Parti'yi diz çökertmek için bunu yapacaksın.' Yanında bir de adı iyi olan parti var. Bir de yanlarında adı saadet olan particik var. Bunlar dörtlü çete. Kime karşı birleşiyor, cumhur ittifakına. Cumhur ittifakının özelliği ne, milliyetperver, vatansever ve bizim rabiamız var."