(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ataşehir'de konuştu (2)
22 Haziran 2018 Cuma 16:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) 25 yıldır kullandığı...
- 2(Görüntülü) Sağlıkçılar 'şiddete...
- 325 yıldır kullandığı gözlüklerinden...
- 4Sağlıkçılar 'şiddete hayır'...
- 5Anne adayları gebelik eğitimiyle bilgileniyor
- 6Yerli teknoloji Digime3D 2,2 milyon lira...
- 7"Skolyoz gelişme çağındaki çocukları...
- 8Çocuklarda oynayarak öğrenmek zihni geliştiriyor
- 967 yıl sonra, ilk kez görerek oy kullanacak
- 10Saldırıya uğrayan doktorla ilgili Ege...
- 1(Görüntülü) İstanbul Rumeli Üniversitesi...
- 2İstanbul Rumeli Üniversitesi ilk mezunlarını...
- 32 bin 800 yeni mezundan fener alaylı veda
- 4Bakırköy Belediyesi'nden çocuklara...
- 5Arkadaşlıklarını çizen minik ressamlar...
- 6(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 7(Görüntülü) AÖF'de mezuniyet sevinci,...
- 8AÖF'de mezuniyet sevinci, Vali yardımcısı...
- 9DAÜ 56 ülkeden 2 bin 100'den fazla...
- 10Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Soylu: Terör örgütünü şımartmak başka...
- 2(Görüntülü) Bakan Elvan hep birlikte...
- 3DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6
- 4SOYLU: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ŞIMARTMAK BAŞKA...
- 5(Havadan görüntülerle)- MALTEPE MİTİNG...
- 6DHA YURT BÜLTENİ - 14
- 7Bakan Tüfenkci: Türkiye'de muhalefet...
- 8Başbakan Yıldırım, imar barışı için...
- 9Başbakan Yıldırım, imar barışı için...
- 10Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1...
- 11Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1...
- 12Tuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna...
- 13(Görüntülü) Bakan Bak, Fırtına deresinde...
- 14(Görüntülü) Mersin Barosu'ndan...
- 15Denizli'de kaçak kurs merkezine operasyon:...
- 16Barolardan, Bakan Soylu'ya tepki
- 17(Görüntülü) Eve yıldırım isabet etti
- 18(Havadan fotoğraflarla) - Maltepe miting...
- 19Kalçası çıkan kediye operasyon
- 20Parmak izi bırakmamak için sinekliği...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:25
|13:17
|17:18
|20:48
|22:49