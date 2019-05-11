(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığında
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.
11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:25
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.
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