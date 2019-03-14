(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı şarkı söyledi, Bakan Kasapoğlu eşlik etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da gençlerin demokrasi buluşması etkinliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkı söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a eşlik ederken, duygulu anlar yaşandı. Bakan Kasapoğlu, "Bu yıl 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. İlk kez oy kullanmak çok önemli bir tercübe. Demokrasi demek, sandıkta o iradeyi kullamak demek. Ülkemizde zaten oy kullanma oranı, sandığa gitme oranı çok yüksek. Kendisini demokrasi beşiği zanneden ülkelerden çok daha ilerdeyiz" dedi. Geceyi Van'da geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kahvaltısını İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Cafe'de engellilerle yaptı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün de katıldığı kahvaltının ardından Bakan Kasapoğlu, Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Beşyol Meydanı'ndaki 'Rus Pazarı'nın açılışına katıldı. Kasapoğlu, pazar esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Kasapoğlu, burada kendisini halaylarla karşılayan ilçe sakinleriyle kol kola girip halay çekti. 'SİZLERİN OYLARIYLA MİLADI BAŞLATMAMIZ GEREKİR' Bakan Kasapoğlu, dün akşam geldiği Van'dan mutlu ve mesut ayrıldıklarını belirterek, "Van'da gördüğümüz değişim, gelişim ve potansiyel bizleri heyecanlandırıyor. Rus Pazarı'nın bu şekilde düzenlenmesi ve modernize edilmesi, turizme kazandırılması açısından çok anlamlı. Buraların bu şekilde yönetilmesi gerekirken, sizlerden aldığı yetkiyi başka şekilde kullananlarla, hizmetkâr belediyecilik anlayışının farkı bu çarşı. Bu vesileyle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimizi tebrik ediyorum. Siz hizmetleri 2 yıldır kayyum Belediye Başkanlarımızla görüyorsunuz. Van halkına çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bunun için de 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla miladı başlatmamız gerekiyor. Bu heyecan Van'ın gençlerinde ve kadınlarımızda görüyorum. Gençlerimiz, kadınlarımız bizim için çok önemli. Bu vesileyle yapacağımız pek çok proje var. Van'da şehir stadını Türkiye'deki en örnek stat yapacağız" diye konuştu. 'GENÇLERLE DEMOKRASİ BULUŞMASI' Konuşmasının ardından Devlet Tiyatrosu salonuna geçen Bakan Kasapoğlu, burada 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' programına katıldı. Gittiği her kentte gençlerle hasbihâl ettiğini söyleyen Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bugün bizim aldığımız sorumlulukları sizlere emanet edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Sizlerin bugünden yarına daha iyi yere gelmeniz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu bir demokrasi bulaşması. Çünkü bu yıl 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. İlk kez oy kullanmak çok önemli bir tercübe. Demokrasi demek, sandıkta o iradeyi kullamak demek. Ülkemizde zaten oy kullanma oranı, sandığa gitme oranı çok yüksek. Kendisini demokrasi beşiği zanneden ülkelerden çok daha ilerdeyiz. Zaten Van bir medeniyet şehri. İnşallah 31 Mart'ta demokrasi dersini Van verecek. Ben buna inanıyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bizim gençlerimiz sevincini de, kederini de paylaşmasını bilir. Hüzünlü insanın, hüznünü paylaşır. Biz böyle bir medeniyetin evlatları ve torunlarıyız." ŞARKIYA EŞLİK ETTİ Soru- cevap şeklinde devam eden programda, Cumhurbaşkanı Başdanışması Gülşen Orhan da protokoldeki yerinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. Bakan Kasapoğlu da zaman zaman Orhan'ın söylediği Türkçe şarkılara eşlik ederken, duygulandı. Vanlı gençler, kentin spor şehri olduğunu, bu konuda yeterince projeler üretilmediğini, belirterek, bu konuda Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi. Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması sahnede hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sone erdi.