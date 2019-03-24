Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.Tünelin girişine belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi. Yenikapı'daki miting nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.
(Görüntülü) Cumhur İttifakı Mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı -2
Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe...
24 Mart 2019 Pazar 10:20
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