Nuri PİR - ADANA () ADANA'da 54 lira yevmiyeyle çalışan mevsimsel tarım işçileri, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye yükseldiği bugünlerde güneş altında 8 saat çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da haziran ayında en yüksek hava sıcaklığı ortalaması 26.6 dereceyken, bazı günler sıcaklık 40 dereceye kadar yükseldi. Çok sayıda mevsimlik tarım işçisi de Çukurova'nın sarı sıcağında 8 saat çalışarak ekmek parasını kazanıyor. 'ALLAH YARDIM EDİYOR' İşçilerden 4 çocuk babası Enver Genç (37), 54 lira yevmiyeyle günde 8 saat çalıştıklarını belirterek, "Geçen sene bu zamanlar insanları ambulanslarla hastanelere yetiştiremiyorduk. Sabah çiğ olmazsa 07.00 gibi başlıyoruz, 16.00 olduğu zaman bitiyor. Allah yardım ediyor" dedi.
(Görüntülü) Çukurova'da tarım işçileri 40 derecede 8 saat ter döküyor
Nuri PİR - ADANA () ADANA'da 54 lira yevmiyeyle çalışan mevsimsel tarım işçileri, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye yükseldiği bugünlerde güneş altında 8 saat çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre,...
14 Haziran 2018 Perşembe 09:56
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