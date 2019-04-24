(Görüntülü) Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı, havadan görüntülendi

Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden ve faaliyete geçtiğinde yıllık 15 milyon yolcuyu ağırlaması planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi.



Çalışmaları inceleyen Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, "Çukurova Bölgesi'nde gerek örtü altı tarım ürünleri, gerek çiçek seracılığı gerekse de kargo taşımacılığı yönünden hem Ortadoğu, hem Avrupa, hem de Orta Asya'ya en yakın sürede ürünlerimizin ulaştırılması sağlanacak. Gelen turistlerin ulaşımı açısından çok daha verimli olacaktır" dedi.



Temeli 28 Mayıs 2013'te dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından atılan ancak ihaleyi kazanan firmaların yaşadığı ekonomik sorunlar nedeni ile çalışmaların birçok kez durduğu Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı şu an için sorunsuz bir şekilde sürüyor. Açılışının ardından İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük 2'nci havalimanı unvanını alacak olan projede yaklaşık 600 işçi ter döküyor. 1 milyon 156 bin metrekaresi beton kaplamalı sahalar olmak üzere 8 milyon metrekare alan üzerine yerleşecek olan havalimanında; 60 metre genişlik ve 3 bin 500 metre uzunluğundaki ana pistte kazı, dolgu ve beton kaplama çalışmaları tamamlandı. Piste son kat beton döküm işlemi de birkaç gün içinde sona erecek. 29 metre 65 santimetre yüksekliğinde inşa edilecek alan 145 bin 917 metrekare betonarme kapalı oturum alanının zemin iyileştirmesi devam ediyor.



'MERAK VE HEYECANLA BEKLENİYOR'



Faaliyete geçmesi ile birlikte bölgeye önemli bir katma değer sağlayacağına inanılan Çukurova Bölgesel Havalimanı, iş adamları ve STK'lar tarafından da merakla bekleniyor. Havalimanındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan MESİAD Başkanı Hasan Engin, "Yakın zamanda altyapı çalışmaları, beton ve toprak işleri bitecek. Servis ve bağlantı yollarındaki toprak işleri tamamlanmak üzere. 1 yıl sonra tamamlanacaktır diye düşünüyoruz. Çukurova Bölgesi'nde gerek örtü altı tarım ürünleri, gerek çiçek seracılığı, gerekse de kargo taşımacılığı yönünden hem Ortadoğu hem Avrupa hem de Orta Asya'ya en yakın sürede ürünlerimizin ulaştırılması sağlanacak. Buradan çıkan bir ürün 3 saatte Avrupa'daki sofralara gidebilecek. Havalimanı turizme de çok büyük katkı sunacaktır. Özellikle Kazanlı-Seyhan turizm alanındaki tahsis edilen oteller, buna paralel olarak yapılacak. Gelen turistlerin ulaşımı açısından çok daha verimli olacaktır" diye konuştu.

