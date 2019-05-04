(Görüntülü) Çukurca'daki 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Bakan Soylu da katıldı (2)

BAKAN SOYLU ÇUKURCA'DA OFFROAD GÖSTERİSİNDE



Uçakla Yüksekova ilçesine gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler esnaf ziyareti yaptıktan sonra karayoluyla Çukurca ilçesine geçti. Festival alanına gelen Bakan Soylu’yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali yardımcıları, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri karşıladı.



Bakan Soylu, burada paintball silahıyla bisiklet yarışması startını verdi. Daha sonra mesire alanına geçen Bakan Soylu burada konuşma yaptı. Bu festivalin Çukurca’da ikincisinin yapıldığını anımsatan Bakan Soylu, festivale bu yıl daha fazla katılımcının ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Çukurcalılar büyük bir alicenaplık örneği göstererek dışarıdan gelen misafirleri kendi evlerinde konuk ediyor. Geçe yıl bu rakam 150 kişiydi, 300’e çıktı. Kardeşliğin mesafirperverliğin, ülkemizin sınırında yaşanabilecek bütün güzelliklerin yaşandığı bir tabloya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu festivalin çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapmasını temenni ediyoruz. Bir taraftan özellikle dağ bisikleti kaya tırmanışı, rafting, offroad, paintbal bu etkinliklerin bir arada bulunubalecek bir festivalin içindeyiz. Bu coğrafya bizim en önemli zenginliklerimizden bir tanesidir" dedi.



'BU COĞRAFYANIN BİR ZENGİNLİĞİ VAR O DA ÇOCUKLARIMIZ'



Bakan Soylu, amaçlarının huzur ve kardeşlik olduğuda belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tek bir amacımızın olması gerekir. Bu hikayemizi geleceği, huzur ve kardeşlik içinde bırakabilmek. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden almaya çalışanlara hep birlikte müsaade etmeyelim. Bu coğrafyanın bir zenginliği daha var o da çocuklarımızdır. Onları hedefleriyle, idealleriyle buluşturabilmek bizim temel sorumluluklarımızdan biridir. Annelerin, babaların, belediye başkanlarının, doktorların, milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanlarının temel sorumluluğu budur. Hep birlikte bu sorumluluğu gerçekleştiribelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Biz doğru olalım, doğru yolda gidelim, insanlık için herkese doğru olanı anlatmaya çalışalım. Buranın bütün güzelliklerini sadece kendi ülkemizin insanlarına değil. Buranın maden yatakları var, sınır kapıları var. Bunlardan insanları daha iyi istifade ettirebiliriz. Buranın inanç turizmi var. Tarımı, hayvancılığı var. Bunları geliştirebiliriz. Buranın çocuklarının spora yatkınlıkları var. Bunları geliştirebilirz. Bunu etrafımızdaki coğrafyaya açabilecek anlayışa sahibiz. Bunu yapabilecek bunu gerçekleştirebilecek bize bırakılan büyük bir tarihimiz var. Birbirimize sıkı kenetlenelim. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyelim. Bunun sonuçlarını bir kısmını görebiliyoruz. Bizden sonra gelecek nesiller çok daha güzellerini yapabileceklerdir. Parolamız, gelecek nesilleri maliyet ve ağırlık bırakan değil, güzel bir Türkiye, birlik ve beraberlik bırakalım. Birbirimizin dilini anlayan, birbirlerini kucaklayan, birbirlerinin gözlerine nefretle bakan değil, sevgiyle bakan bir Türkiye emanet etmeliyiz. Kötüye hep birlikte karşı çıkalım. Güzelliğe hep birlikte sarılalım. Parolamız da bu olsun. Bu şifrelerle sadece kendi ülkemize değil dünyaya anlatabileceklerimizi de anlatma kabiliyetine sahip olalım. Çünkü biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetle yarına adım atabiliriz. Kendi topraklarında bir ağaca hasret kalanlar, bu coğrafyayı gördüklerinde cennetle eşleştirme kabiliyetine sahip olabilirler. Cennet coğrafyamızı ve güzel insanlarınızın ali cenaplığını, başkalarının hikayelerine hep birlikte ve başkalarının isteklerine kötücül insanların düşüncelerine alet edenlere fırsat vermeyelim. İnanıyorum ki Çukurca'dan bugüne kadar ne kadar doktor yetişmişse bundan sonra daha fazla doktor, öğretmen, hemşire yetişecektir. Bunu sağladık mı gelecek nesillerimizin yattığımız yerlerden dualarını alabilecek insanlar olacağız. Çok güzel bir etkinlik. Allah bizi birbirimizden, bu güzelliklerden ayırmasın."



Bakan Soylu konuşmasının ardından 2. Hudut Komutanlığı'nın altındaki bölgede özel tasarlarnmış offroad araçlarının gösterisini izledi. Burada offroad aracına binerek sürüş yapan Bakan Soylu'nun aracı çamura saplandı. Kendi imkanlarıyla aracı saplandığı yerden çıkardı.