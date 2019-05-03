(Görüntülü) Çukurca'da foto safari heyecanı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () -HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival renkli görüntüler oluşturdu. Çocuk Tepesi'nde yamaç paraşütü etkinliğiyle startı verilen festival kapsamında Kale Tepe'de kaya tırmanışı yapılırken, festivalin trekking ve Zap Suyu'nda rafting ile gün boyu devam edeceği belirtildi. Festival için Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen 450 fotoğraf tutkunu fotoğrafçı da, yarışma için en güzel fotoğrafı çekmeye çalıştı. İlçenin tanıtımına önemli katkı sağlaması hedeflenen festival, 5 Mayıs'ta sona erecek. Festivalin birinci gününde kayıt yaptıran katılımcılar Çukurcalılar tarafından evlerinde ağırlandı. Festivale Ankara'dan katılan Abdurrahman Kurt, 7 arkadaşıyla birlikte geldikleri Çukurca'ya hayran kaldıklarını belirterek, "Buradaki coğrafya çok güzel, doğası bir başka güzel. Bölgede güvenlik sorunu da yok. Zap Vadisi endemik bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Bu güzel coğrafyaya, fotoğrafçı dostları ve tüm turistleri bekliyoruz" dedi. Festival sonunda, fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, kaymakamlık tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirilecek.