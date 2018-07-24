(Görüntülü) Çukurca Belediyesi'nden 40 aileye gıda yardımı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçe Belediyesi, yardıma muhtaç 40 aileye gıda yardımında bulundu. Çukurca Belediyesi, belirlenen 40 yoksul aileye içerisinde her türlü gıda ürününün bulunduğu 27 kilodan oluşan gıda paketlerinin dağıtımına başladı. Hazırlanan yardım paketleri, belediye görevlileri tarafından belirlenen adreslere götürülerek teslim edildi. Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt, belediye görevlilerinin yardım paketlerini, vatandaşların evlerine kadar götürüp teslim ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız bize gelmeden, biz kapılarına tek tek giderek halkımızın hizmetimizden memnun kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. İnsan odaklı hizmetimiz kusursuz bir şekilde tüm hızıyla gerektiği gibi devam edecek. Ayrıca, gıda paketlerinin hazırlanmasında ve halkımıza ulaştırılmasında emeği geçen Çukurca Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.