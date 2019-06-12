(Görüntülü) Çorum'da otomobil sürücüsü, domuz sürüsü görüntüledi
ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İlçede otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Emrah Karakaş, yol kenarında domuz sürüsünü fark edip, aracını...
12 Haziran 2019 Çarşamba 17:01
ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İlçede otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Emrah Karakaş, yol kenarında domuz sürüsünü fark edip, aracını durdurdu. Bölgede kırsal alanda aç kaldıkları için ilçeye indikleri sanılan domuzları gören Karakaş, bu anları da cep telefonuyla kayda aldı. Sayıları yaklaşık 50 olan domuzlar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Karakaş, kayda aldığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.
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