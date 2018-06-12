(Görüntülü) Çorum'da çalınıp, Yozgat'ta bulunan buzağısını biberonla besledi

ÇORUM’da Neslihan Karakaş'ın 21 gün önce çalınan buzağısı Yozgat'ta bulundu. Karakaş, kendisine teslim edilen 'Deniz' adını verdiği 2 aylık buzağısını biberonla besledi. Serhat ve Neslihan Karakaş çiftinin ikiz buzağıların birisi 21 gün önce çalındı. Karakaş çifti, jandarmaya giderek buzağının çalındığını ve bulunmasını istedi. Jandarmanın yaptığı araştırmada buzağıyı E.Ö.’nün (23) çaldığı tespit edildi. Çorum’dan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine giden jandarma ekipleri, buzağıyı buldu. Bir aracın bagajında getirilen buzağı, sahiplerine teslim edildi. 3 çocuk annesi Neslihan Karakaş, "Buzağım bulundu, çok sevinçliyim. Çalındığı gün öldürüp bir yere mi atıldı diye çok korktum. Jandarma bulup getirdi" dedi. Neslihan Karakaş, bulunan buzağısını "O şimdi çok acıkmıştır" diyerek biberonla besledi. Hayvan hırsızlığından yakalanan E.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.