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(Görüntülü) Çorum'da, 1 Mayıs kutlandı

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, () -ÇORUM’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan basın açıklaması ve çekilen halaylarla kutlandı. 1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde çeşitli sendikaların...

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, () -ÇORUM’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yapılan basın açıklaması ve çekilen halaylarla kutlandı.

1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde çeşitli sendikaların temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda işçi, sabah erken saatlerde Pir Baba Çamlığı önünde toplandı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik kalabalık, daha sonra kortej oluşturarak, Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti.

Kortejde bulunan bir grubun HDP bayrağı taşımasına bir genç tepki gösterdi. Olay polislerin tepki gösteren genci bölgeden uzaklaştırmasıyla büyümeden sona erdi.

"Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atılan ve yaklaşık 1 saat süren yürüyüş, Hürriyet Meydanı'nda son buldu. Kalabalık polis barikatlarıyla çevrili kutlama alanına üzerleri aranarak alındı. Kutlama yapılan basın açıklamaları ve çekilen halaylarla son buldu.

1 Mayıs kutlamaları sırasında bazı temizlik işçilerin sokakta temizlik çalışması yapması dikkat çekti.

 

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