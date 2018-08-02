(Görüntülü) Çorlu'nun son ustalarının çırak sıkıntısı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 59 yıldrı demircilik yapan Hasan Demirci (68) ile 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Osman Demir (67), mesleklerinin teknolojiye yenildiğini ve çırak da yetişmediğini söyledi.



Çorlu'da yıllardır demirci ustalığı yapan Hasan Demirci ile ayakkabı tamirciliği yapan Osman Demir, mesleklerin artık teknolojiye yenik düştüğünü ve son temsilcileri olduğunu söyledi. Dedesinin yanında başladığı demirciliği 59 yıldır sürdüren Hasan Demirci, artık çırak yetişmediğini ve mesleklerinin sonuna geldiğini belirtti. Demirci, "Demir ocağını yakıp, demir dövmeye başladığımda çocukluğum ve ilk demir dövmem aklıma geliyor. Ancak artık böyle çekiçle demir dövme eskisi gibi yok. Makineler var ve son zamanlarda makine ile demir dövme daha da yaygınlaştı. İşimizin diğer üzücü bir tarafı ise bu iş için arkadan gelen yetişecek ne çırak var, ne de usta var. Dedemden aldığım bu mesleği, ömrümün el verdiği sürü içinde yaşatmak istiyorum" dedi.



Ayakkabı tamirciliğini 45 yıldır aralıksız sürdüren Osman Demir de mesleklerini yapanların sayısının her geçen azaldığını ve gelişen teknoloji ile de bitme noktasına geldiğini söyledi. Yapacak bir işi olmadığı için eli ayağı tutana kadar ayakkabı tamirciliğini sürdüreceğini anlatan Demir, "Arkadan yetişen usta yok. Bu sanatı kimse istemiyor. Bu meslekte yetişen usta olmasını istiyorum. Ama yok, kimse çocuğunun ayakkabıcı olmasını istemez. Herkes çocuğunu okutmak istiyor. Biz de çocuklarımızı okuttuk, tahsilli yaptık. Bu iş artık eskidi, tarihe karıştı" diye konuştu.



Eskiden ailelerinin çocuklarının bir meslek edinmesini istediğini dile getiren Osman Demir, "Geçmişte yanımda 3 kişinin çalıştığı zamanlar da oldu. Geçen zaman içerisinde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ayakkabıcılık işi de fabrikasyona geçti. Dolayısıyla kazançlar azaldı ve artık neredeyse bizim meslekte yanında işçi çalıştıran kimse kalmadı. Ama mutlaka mesleğimi bir çırağıma öğretip, dükkanımı devretmeyi isterim. Geçmişte yanımda çalışan çıraklarımdan biri bu işi İstanbul'da sürdürüyor. Yeni bir çırak neden olmasın. Seve seve mesleğimin inceliklerini kendisiyle paylaşırım" şeklinde konuştu.