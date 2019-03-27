Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' olarak değiştirilip, tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da 16 Mart günü düzenlenen mitingde, Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamıştı. Erdoğan, Çorlu Havalimanı'nın etkinleşmesi gerektiğini belirterek, "Çorlu Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum. Bu havalimanımızın işlerliğini artırmalı, ismini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Çorlu Havalimanı'nın girişine, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' tabelası asıldı.
(Görüntülü) Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' oldu
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' olarak değiştirilip, tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da 16 Mart günü düzenlenen...
27 Mart 2019 Çarşamba 16:46
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