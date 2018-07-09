Gökhan ÇELİK-Selen ÖZÇELİK/İSTANBUL, () TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesinde yaşanan tren kazasında yaralanarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 9 kişiden 8'i taburcu oldu. Uzunköprü- Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu mevkiinde raydan çıkarak devrilen tren kazasında yaralıların bir kısmı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Saat 20.00 sıralarında hastaneye sevk edilen 9 hastadan 8'i sabah saatlerinde taburcu oldu. Ortopedi servisinde tedavisi devam eden 1 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(Görüntülü) Çorlu'daki tren kazası; Bakırköy'de tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu oldu
Gökhan ÇELİK-Selen ÖZÇELİK/İSTANBUL, () TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesinde yaşanan tren kazasında yaralanarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 9 kişiden 8'i taburcu oldu. Uzunköprü- Halkalı seferini...
09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:45
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