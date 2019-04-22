(Görüntülü) Çorlu'da 'sessiz bekleyiş' eylemi sürüyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında ölenlerin yakınları, yaralananlar ve avukatları, savcılığın bazı sorumlular hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararı üzerine cuma günü adliye önünde başlattıkları 'sessiz bekleyiş' eylemi bugün de sürdü. Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu' bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında, 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezası talep edildi. Dava, 3 Temmuz günü, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. EYLEM BUGÜN DE SÜRDÜ Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve avukatları, kazada sadece 4 kişi hakkında dava açılıp, diğer sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesini protesto etmek için geçen cuma günü Çorlu Adliyesi önünde başlattıkları 'sessiz bekleyiş' eylemini bugün de sürdürdü. 'Tüm sorumlular yargılansın. Adalet istiyoruz' yazılı pankart açılan eyleme İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci de katıldı. DURAKOĞLU: SORUMLULARIN ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 4 TCDD görevlisinin sanık olarak gösterildiğini belirterek, şunları söyledi: "Pek çok sorumlu gördüğümüz, sorumlu sandığımız, sorumlu bildiğimiz, sorumlu olup olmadığının ortaya çıkartılmasını istediğimiz yüksek derecedeki görevliler için takipsizlik kararı verildi ve biz bugün burada takipsizlik kararına yapılan itirazların sonuçlandırılması, onların da yargılanmasını temin etmek üzere buradayız. Biz kimseyi yargısız infaz yapmak istemiyoruz. Biz olayı bilmek istiyoruz. Olayın nasıl olduğunu görmek istiyoruz. Olayın sorumlularını anlatmak, bilmek istiyoruz ve bunun yargıyla ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Hiçbiri hakkında takipsizlik kararı verilen insanların suçlu olduğunu söylemiyoruz. Suçlu olup olmadıklarının yargılanarak ortaya çıkmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Adalet istiyoruz biz. Bunu istemek herkesin hakkıdır diye düşünüyorum." Kazada, 25 kişinin öldüğünü ve 340 kişinin yaralandığını ifade eden Durakoğlu, "Bunun bir sonucunun olmaması mı gerekir? Gerçekten geçiştirilecek bir şey mi? Bilirkişi raporu, bilirkişilerin kişiliğinden kaynaklanan, görevlerinden kaynaklanan sakat bir rapordur. Onun dışında 4 ayrı rapor daha var. O bilirkişi raporlarının söylendiğinin tam tersini söylüyor. Yağmur, doğal afet değildir arkadaşlar. Yağmur, doğal afet olamaz. Yağmur nedeniyle trenler, vagonlar böyle devrilemez. İnsanların canını alamaz. Bunun için birilerinin bir şey yapmış olması gerekiyor. Birilerinin bir şeyleri ihmal etmiş olması gerekiyor. Bu denli vurdumduymaz olma gibi bir anlayışın başka mercilerde bürokrasilerde karşılığı olabilir, yargıda karşılığı yoktur. Yargılanan insanlar hesaplarını verirler, aklanırlar, ömrü boyunca da alnı ak dolaşırlar. Aklanmaktan kaçınmak, yargıdan kaçmak, adaletten kaçmak neyin nesidir bilmiyoruz. Biz bunun için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Olayı sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz" dedi. TEKNECİ: İTİRAZLAR İVEDİLİKLE DEĞERLENDİRİLMELİDİR Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, 25 kişinin öldüğü kazada insanların en temel hakkı olan yaşam hakkının ihlal edildiğini ifade ederek, "Tabii ki de bu süreçte çok değişik gelişmeler oldu. Örnek vermem gerekirse Soma'da 300'ün üzerinde madenci vefat etmişti. Oradaki Akhisar'daki savcılık makamı bütün üniversitelere yazı yazılarak alanında uzman kişileri istemiş, ona göre objektif olduğu inanılan insanlara rapor hazırlattırılmış, ona göre takip edilmiştir. Ancak Çorlu'da yaşanan tren katliamında aynı yöntem uygulanmamıştır" dedi. Olaya ilişkin bilirkişilerden birinin kazada sinyalizasyon yapan firmanın yönetim kurulu üyesi, diğerinin de Pamukova'daki kazada makinistleri suçlayan ve TCDD yönetimini aklayan kurulda yer aldığını ve TCDD danışmanlık yaptığı söyleyen Tekneci, "Açıklamaların bile bu raporu hazırlayanların objektif olmadığını, kamu vicdanının ve hukuku yerine getirmediğini göstermektedir. O yüzden bu itirazlar, ivedilikle değerlendirilmeli ve gerçek sorumluların da yargılanacağı hukuk sisteminin inşa edilmesi ve ona göre de bilirkişi raporunun alınması gerekmektedir" dedi.