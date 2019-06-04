(Görüntülü) Çorlu'da polis, sürücülerin bayramını kutlayıp, uyardı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarında polis ekipleri huzur uygulaması yaptı. Uygulamada polis ekipleri, sürücüler ve yolcularla bayramlaşarak trafik konusunda da uyarılarda bulundu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar aranırken sürücüler ve araç içinde bulunanları da Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Yolcularla bayramlaşan polis ekipleri, trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamanda durdurulan ve İstanbul’dan Edirne’nin Uzunköprü ilçesine giden Ercan Gelen, yapılan uyarılara teşekkür ederek, "Güzel bir uygulama. Burada yapılan uyarılar son derece önemli. Kurallara uydukça kazalar olmaz. Uygulamaların sık sık olması gerekiyor. Polis memurunun uyarısına teşekkür ediyorum. Bizim hem bayramımızı kutladı hem de bize uyarılarda bulundu" dedi.