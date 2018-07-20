(Görüntülü) Çorlu'da, alışveriş fuarı düzenlenecek

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Çorlu alışveriş fuarının bölge esnafına ekonomik katkı sağlarken halkında bir çok marka ile uygun fiyatla buluşacağını açıkladı. Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi , Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivil Toplum kuruluşlarının ortaklaşa desteklediği, ?Çorlu Alışveriş Fuarı ÇAF) fuarı ile ilgili olarak konuşan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan,fuarın amacının bölge esnafına ekonomik katkı sağlayacağını söyledi. Volkan, Bizim buradaki amacımız bölgedeki tüm kurumları bir arada çalıştırabilmekti. Bu ÇAF projesi de bunun ilk adımlı olacak.(ÇAF) Çorlu Alışveriş Fuarı olarak geçiyor. Biz bölgemize sanayi olarak ticaret olarak gerçekten Türkiye ortalamasının üzerindeyiz.Bölge halkına çok önemli fırsatlar sunuyoruz.Amacımız bölge sunduğumuz fırsatları artık Türkiye'nin geri kalanına ve Türkiye'nin komşularına açıp kendilerine burada hem güzel vakit geçirmek hem de aynı zamanda uygun fiyata alış veriş yapma fırsatlarını sunmak.Bu fuarda bir çok sektör olacak.Tekstilden oyuncağı, tarımdan otomotive bütün Türkiye'yi ve komşu ülkelerimizi fuarımıza bekliyoruz. Tarihleri 30 Temmuz-5 Ağustos arası.Yeri Alış veriş merkezlerinden başlıyor tarım fuarının yapıldığı bölgeye kadardır.Geniş bir bölgemiz, çok aktivitemiz var. Çok keyifli bir fuar olacak tüm katılımcıları bekliyoruz.Burada beklenen hedefin yanı sıra hedefimiz Alış verişi artırabilmektir.Kişi sayısı gibi bir hedef koymadık kendimize. Kişi sayısına ulaşmak kolay.Burada amacımız alış verişi ön plana çıkarmak. O yüzden alış veriş yapmaya gelen ve keyifli zaman geçirmeye gelecek misafirlerimizi hedefledik. Hem bölge esnafımız için hem de diğer tarafta tüketicilerimize imkan sağlamaya çalışıyoruz.Güzel markalar var. Fırsat sağlayacak güzel markalarımız var. Gerçekten farklı ekonomik güzel ürünleri ekonomik fiyatta alınabilineceği bir fuar olacaktır. Biz çok heyecanlıyız dedi. BULGARİSTANDAN GAZETECİLER ANLATILDI Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi , Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivil Toplum kuruluşlarının ortaklaşa desteklediği, Çorlu Alışveriş Fuarı(ÇAF) fuarının tanıtımı ile ilgili olarak Bulgaristan'dan gelen gazetecilere bilgilendirme yapıldı. Burada Bulgaristan'dan gelen basın mensuplarına fuarın gelecek olanlara sağlayacağı fırsatlar anlatıldı. Gazetecilerin sorularının cevaplanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı sona erdi.