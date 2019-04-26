(Görüntülü) 'Çorlu Botanik Fest' renkli görüntülerle başladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilk kez düzenlenen 'Botanik Fest', renkli görüntülerle başladı.



Çorlu Belediyesi ile Orion Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen 'Çorlu Botanik Fest', animatörler ve bandoyla birlikte özel çiçekli süslenen araçların renkli görüntülerle oluşturulan kortejin Cumhuriyet Meydanı’nda gitmesiyle başladı. Korteji meydanda Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Sarıkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar karşıladı. Burada konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şunları söyledi:



"Trakya’mızın çiçeği Çorlu’muzda turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şehre hem turistik hem ekonomik anlamda katkı sağlanması amacıyla paydaşlarımızla birlikte Çorlu Botanik Festivali’ni düzenliyor olmaktan öncelikle mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.



Fuarlar, festivaller, kültürel etkinlikler şehrin marka değerini yükselten son derece önemli etkinliklerdir. Bizler de Çorlu’muzun marka değerini yükseltmek, sosyal ve kültürel hayatını renklendirmek için festivaller düzenlemeye gayret gösteriyoruz. İşte bugün yepyeni bir festivalle karşınızdayız. Çorlu Botanik Festivali hem Çorlu’muz için hem de bölgemiz için bir ilk olacak; baharın en güzel günlerini yaşadığımız şu günlerde, Çorlu Botanik festivali sayesinde Çorlu’muz çiçek gibi açacak. Yerel üreticilerimizin, esnafımızın, üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmalar, konserler, sergiler, çalışma atölyeleri, çocuk etkinlikleri ile Çorlu Botanik Festivali, Çorlu’muz için bir ilk olacak ve şehrimize renk katacak."



Çorlu'da 10 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.