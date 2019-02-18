(Görüntülü) Çöpte bulunan köpek, engellilerin 'dostu' oldu

VAN'da çöp konteynerinin içerisinde ölüme terkedilmiş halde bulunan ve 'Dost' ismi verilen köpek, engellilerin gören gözü ve dostu oldu.



Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Akademisi, engelli vatandaşların yanısıra, toplumsal sorunlara da büyük önem veriyor. Van-Özalp Karayolu'ndaki çöplükte geçen Temmuz'da tellere bağlı halde çöp konteynerinin içerisinde fark edilen ve 'Dost' ismi verilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ndeki tedavisinin ardından İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademesi'ne teslim edildi. Dost, kendisini gezdiren görme engelli Kadir Erdemir'e rehberlik ederken, diğer engelli kursiyerlerin de can yoldaşı olduğu.



Görme Engelli Erdemir ve Bedensel Engelli Nihat Almaz ile Müzik öğretmeni Baran Atabay tarafından günün belirli saatlerinde simit, boğaça, mama verilip, su içirilerek büyük bir özenle beslenen Dost, eriştiği kilosu ile de oldukça sağlıklı durumda.



'İLK GELDİĞİNDE YÜRÜYEMİYORDU'



Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmuş, geçen yıl 23 Temmuz'da belediye temizlik ekipleri tarafından tele bağlı vaziyette bulunan köpeği, tedavisinin ardından teslim alarak sahiplendiklerini belirterek, "Belediye ekipleri Dost'u ölüme terk edilmiş halde buldular. İşkenceye maruz kalan bu köpekle ilgili ulusal basında çıkan haberleri izleyince, ilçe kaymakamımız ve Belediye Başkan vekilimiz Cemil Öztürk'ün talimatıyla, köpeği teslim alıp, engelli kardeşlerimizle birlikte bakmaya başladık. Dost ilk bize geldiğinde hakikaten çok kötü bir durumdaydı. Yürüyemiyordu, mama bile yiyemiyordu, hayata karşı tabiri caizse küsmüş bir vaziyetteydi. Buradaki engelli kursiyerlerimizle birlikte Dostu koruma altına aldık. Şu an geldiği konum bambaşka. Dost canlısı bir hayvan oldu" dedi.



'GÖRME ENGELLİLERİN GÖREN GÖZÜ OLDU'



Dost'un engelli kursiyerlere rehberlik ettiğini de söyleyen Durmuş, "Görme engellilerimiz, Dost'u bahçede gezdirip oyun oynuyorlar. Dost, bir nevi görme engellerimizin gören gözü oldu. İlginç olan şey; Dost görme engelli bir kursiyerimizi, sarı bandın dışına çıkmadan rehberlik edip gezdiriyor. Tehlikeli alanlara girmeyip sarı bandı takip ediyor. Akademik olarak 35 farklı hizmet alanımız var. Sadece okul olarak değil, toplum sorunlarına da el atmaya başladık ve Dost ile bunu görmüş olduk. Aslında bakıma muhtaç hayvanları eğittimizde, baktığımızda çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ölüme terk edilen köpeğimiz, görme ve bedensel engelli kursiyerlerimizin dostu olup, onların gören gözü oldu. Dost sağlığı ve aldığı kilosu itibariyle de gayet iyi. Eski ile yeni arasında bariz bir fark var" diye konuştu.