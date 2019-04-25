(Görüntülü) Conkbayırı 57. Alay sancak devir teslim töreni
25 Nisan 2019 Perşembe 09:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Ailelere kızamık aşısı uyarısı
- 2Ailelere kızamık aşısı uyarısı
- 3Çikolata kisti, kısırlığa neden oluyor
- 4"Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a...
- 5KYK Gençleri Kortta projesi Ağrı'da...
- 6Her yıl 10 milyon kişiye tüberküloz...
- 7"Aşıların zararlı olduğu yönünde...
- 8Mesanesinden 300 gram taş çıktı
- 9Omurilik felcinde çığır açan gelişme
- 10Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi...
- 1Darüşşafaka Robot Kulübü dünyanın...
- 2KHAS, Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasına...
- 3Başakşehirli öğrenciler hayallerindeki...
- 4Çocukların Bozcaada’da yaptığı cam...
- 5(Görüntülü) Ankara’da, ‘Mektebim...
- 6(Görüntülü) Ankara’da, ‘Mektebim...
- 7Ankara’da, ‘Mektebim Okulları’ 23...
- 8İmalat sanayi kapasite kullanım oranı...
- 9(Görüntülü) 8 bin takım arasından...
- 108 bin takım arasından ilk üçe girdiler
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Arjantin soslu tavuk sarma...
- 2Belçika Dışişleri Bakanı Reynders:...
- 3(Görüntülü) Karın ağrısı şikayetiyle...
- 4 İSTANBUL - TARLABAŞI'NDA LAF ATAN...
- 5 İSTANBUL - TARLABAŞI'NDA LAF ATAN...
- 6Microsoft 3. çeyrek geliri yüzde 14 artışla...
- 7Microsoft 3. çeyrek geliri yüzde 14 artışla...
- 8(Görüntülü) Pamukkale değil, Başkale
- 9Yüksekova'da, nisanda karla mücadele...
- 10Mesir Festivali'nde Kibariye coşkusu
- 11Mesir Festivali'nde Kibariye coşkusu
- 12DHA DIŞ - Belçika Dışişleri Bakanı...
- 13DHA DIŞ - Belçika Dışişleri Bakanı...
- 14Ailelere kızamık aşısı uyarısı
- 15Ailelere kızamık aşısı uyarısı
- 16Darüşşafaka Robot Kulübü dünyanın...
- 17İsfanbul Mini Basketbol Turnuvası renkli...
- 18Avrupa piyasaları açılış öncesinde...
- 19PİYASALAR – Dolar 5.90 lirayı gördü,...
- 20Çikolata kisti, kısırlığa neden oluyor
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:10
|06:03
|13:13
|17:02
|20:03
|21:42