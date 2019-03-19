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(Görüntülü) Çömlek ustası muhtar adayından her eve bir çömlek

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtar adayı olan çömlek ustası Gökhan Özgül (46), seçim çalışmaları kapsamında ziyarette bulunarak oy istediği her eve bir çömlek ve testi hediye ediyor. Avanos'ta işlettiği atölyesinde...

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtar adayı olan çömlek ustası Gökhan Özgül (46), seçim çalışmaları kapsamında ziyarette bulunarak oy istediği her eve bir çömlek ve testi hediye ediyor.
Avanos'ta işlettiği atölyesinde yıllardır elleriyle çömlek yapıp satan Gökhan Özgül, yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimleri için muhtar adayı oldu. Mahallede 10 adayla yarışacak Özgül, seçim çalışmaları kapsamında ziyarette bulunduğu her eve bir çömlek ve testi hediye ediyor. 2 bin 30 seçmenin bulunduğu mahallede tüm oylara talip olduğunu anlatan Gökhan Özgül, şöyle konuştu
Yaklaşık 1020 hanemiz var. Her bir eve bu çömlekleri yetiştirmem lazım. İnşallah bunları seçimden önce yetiştireceğim. Ben diğer muhtar adaylarından bu zamana kadar böyle bir çalışma görmedim. Bu sanatı yaptığım için güzel bir hizmet olacağını düşündüm. Ben seçmenime kullanmalık ürünler olmadığı için broşür ve çanta vermedim. Bu testileri kullanabilirler. Herkes de bu durumdan memnun kalıyor.

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