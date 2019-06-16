(Görüntülü)Çölleşme Ve Kuraklık Uyarısı; Arazilerin Yüzde 47'si Çölleşme Riski Altında (2)
16 Haziran 2019 Pazar 11:56
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