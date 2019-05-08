(Görüntülü) Çöken evin enkazı altında kalan 'Karabaş'ın 2 bacağı kırıldı

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmurun ardından evin çöken damının altında kalarak arka 2 bacağı kırılan Kangal cinsi 'Karabaş' isimli köpek, Kars'ta tedaviye alındı. Aynı ilçede çöp konteynerine atılarak, ölüme terkedilen 6 yavru köpeğe ise bir kişi sahip çıktı.



Arpaçay'a bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmur nedeniyle Ömer Dumanoğlu'na ait kullanılmayan evin damı çöktü. Dumanoğlu'nun sahibi olduğu 'Karabaş' isimli Kangal cinsi köpek, göçük altında kaldı. Köylüler tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kurtarılan köpeğin arka 2 bacağının kırıldığı belirlendi.



Dumanoğlu, köpeğini hemen minibüsle 60 kilometre uzaklıktaki Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Özaydın, iki bacağı kırılan köpeği tedavi altına aldı.



1,5 yıldır baktığı Karabaş'ın 3 ay önce 7 yavru dünyaya getirdiğini anlatan Dumanoğlu, "Doğal afetlerde köpekler insanları kurtarıyor. Bu kez köpeği biz kurtardık. Çok iyi bir kapı bekçisidir. Çok uysal ve sadıktır" dedi



YAVRU KÖPEKLERİ ÖLÜME TERKETTİLER



Öte yandan Arpaçay ilçesinde çöp konteynerine atılarak ölüme terkedilen 6 yavru köpek son anda kurtarıldı. Kaymakamlık binasının karşısındaki çöp konteynerine atılan 6 yavru köpek, yoldan geçen bir kişi tarafından fark edildi. 1 haftalık yavru köpeklere ev kadın Bahtiye Altın, sahip çıktı. Köpekleri evine götüren Altın, beslenmelerini ise mamayla sağladı. Sahiplendiği başka köpek tarafından yavruların emzirilmesi için çabalayan Bahtiye Altın, herkesi duyarlı olmaya ve canlara sahip çıkmaya davet etti. Altın, şimdi yavru köpekleri sahiplenecek hayvanseverler arıyor.