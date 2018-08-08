(Görüntülü) Çöken Cevizdere Köprüsünden görüntüler
08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) "Organlar toprak altında...
- 2"Organlar toprak altında çürüyecek...
- 3(Görüntülü) Giresun'da açığa...
- 4Dr. Baysal: Sağlıklı uyku için havadar...
- 5Dr. Baysal: Sağlıklı uyku için havadar...
- 6Diyetisten Tatlıoğlu: Kayısı kabızlığa...
- 7Giresun'da açığa alınan doktor,...
- 8UÜ Tıp Fakültesi, kopan organlara daha...
- 9"Güneşlenme süresi bölgeye göre...
- 10İlk yardımda doğru bilinen yanlışlara...
- 1Adaylar YKS tercihlerinde nelere dikkat...
- 2Adaylar YKS tercihlerinde nelere dikkat...
- 3DAÜ “Mediterranean Shark” ilk seferde...
- 4İşe alımlarda yeni yöntem: Grafoloji
- 5“Paramediklere acil servislerde de ihtiyaç...
- 6(Görüntülü) YKS adaylarına ‘24 tercih...
- 7YKS adaylarına ‘24 tercih hakkını da...
- 8YKS adaylarına ‘24 tercih hakkını da...
- 9(Görüntülü) İşletme bölümü yapay...
- 10(Görüntülü) Öğrenciler yazmak istedikleri...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
7.6B Takipçi
bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan istanbul escort bayanlar gaziantep escort denizli escort istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar fatih escort
SON DAKİKA
- 1Atık toplayan Afganların evine silahlı...
- 2Yüksekova'da özel harekat polisini...
- 3İmam nikahlı eşini vurup, intihar etti......
- 4Evlenmek için seçtiği özel günde babasını...
- 5Akrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken...
- 6Yıldırım düşen ağaçta iz oluştu
- 7(Görüntülü)Resmi nikah tartışmasında...
- 8(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
- 9(Görüntülü)Hint keneviri operasyonunda...
- 10Manavgat Irmağı'na giren genç boğuldu
- 11(Görüntülü) Hollanda'dan gelip...
- 12(Görüntülü)Evlenmek için 08.08.2018'i...
- 13(Görüntülü) 2 yaşlıdan altınları...
- 14(Görüntülü)08.08.2018 tarihinde toplu...
- 15DHA YURT BÜLTENİ 14
- 16Turizmci Ahmet Yaşar toprağa verildi
- 17(Görüntülü) ORDU ORDU'DA SEL FELAKETİ...
- 18(Görüntülü)Kumluca'da kurban kesim...
- 19Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme...
- 202 yaşlıdan altınları ile paralarını...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:00
|05:59
|13:21
|17:14
|20:21
|22:04