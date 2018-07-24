(Görüntülü) Çöken binanın sakinleri ile toplantı yapıldı

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA Sütlüce İmrahor Caddesi'nde toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çöktü. 4 katlı binada oturanlar cadde üzerindeki bir otele alındı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çöken binadan tahliye edilenlerle başka bir yerde iskan etme ve acil eylem planının konuşulacağını belirterek bina sakinleriyle birlikte otel lobisinde toplantı yaptı. "VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ" Toplantıda Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile görüştüğünü söyleyen bina sakinlerinden İbrahim Ayvalı, " Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan toplantı yaptı. Dedi ki ; 'Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı olarak buradaki vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz' Biz de bu sözünü takip ediyoruz. Ben onun sözüne güveniyorum çünkü oranın oturacak bir şekli kalmamış. Burada yeni yapılan binaların haricinde hiçbirinin iskanı yok. Benim evimde de iskan yok. Çünkü bunlar 15-20 senelik binalar. Bir tek buralar kaldı, buralar da bu hale geldi. İnsanlar evlerine giremiyor. Benim 3 katlı binam gitti" dedi. Öte yandan Ayvalı, "Buralar Arda Turan'ın diyorlar. Ben bilmiyorum, öyle söylüyorlar" diye ekledi. Yıkılan binanın arkasındaki bir diğer binanın sakini ise, "Bizim ev de şu an kullanılmaz halde. Toplantı yaptık. 2-3 gün otelde kalacakmışız ondan sonra bir eylem planı yapılacak. Sonra da bize ev tutulacakmış. Mal sahibiyiz, bizi kiraya çıkaracaklar. Aşağı yukarı 13 tane binaya girilmiyor. Hepimize ayrı ayrı söz verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Bu mağduriyetin en yakın zamanda çözüleceğinin sözünü verdi" şeklinde konuştu.