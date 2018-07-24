Anıl UÇAN/İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de çöken 4 katlı binanın Mart 2018'de çekilen fotoğrafında hemen yanında istinat duvarı yer aldığı görülüyor. Sabah yaşanan çalışmalar sırasında bu istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.
(Görüntülü) Çöken binanın Mart ayında çekilen fotoğrafı
Anıl UÇAN/İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de çöken 4 katlı binanın Mart 2018'de çekilen fotoğrafında hemen yanında istinat duvarı yer aldığı görülüyor. Sabah yaşanan çalışmalar sırasında bu istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi....
24 Temmuz 2018 Salı 13:45
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