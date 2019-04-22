(Görüntülü) Çöken binanın çevresindeki binalar tahliye ediliyor

Murat ÇİMEN/İSTANBUL()KAĞITHANE'de 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi.
Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bulunan bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi. Yıkılan bina çevresindeki risk altında bulunan 10 binada oturanlar evlerinden çıkarılırken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı.
Murat ÇİMEN/İSTANBUL()KAĞITHANE'de 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi.