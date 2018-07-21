Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) Çok beğenilen tablosu rektörlüğe asılınca ikincisini yaptı

ANTALYA'da 69 yaşında üçüncü üniversiteyi bitiren Rahime Halide Soysal, bitirme ödevi olarak yaptığı Mimar Sinan tablosunun çok beğenilerek üniversite rektörlüğünde sergilenmesine sonradan çok üzülünce, 3 ayda tablonun aynısını yaptı. Antalya'da...

ANTALYA'da 69 yaşında üçüncü üniversiteyi bitiren Rahime Halide Soysal, bitirme ödevi olarak yaptığı Mimar Sinan tablosunun çok beğenilerek üniversite rektörlüğünde sergilenmesine sonradan çok üzülünce, 3 ayda tablonun aynısını yaptı. Antalya'da ressam Rahime Halide Soysal, 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü'nden, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden mezun oldu. Çocukluk yıllarında başlayan resim aşkını, aldığı eğitimlerle pekiştirip eğitim verecek düzeye gelen Rahime Halide Soysal, Akdeniz Üniversitesi'ndeki hobi atölyelerinde farklı fakültelerden öğrencilere resim ve boyama dersleri verdi. Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) ve atölyesinde öğretici olarak da görev yapan Soysal, 3 çocuğunu yetiştirdikten sonra yeniden okumaya karar verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazanan Rahime Halide Soysal, dört yıllık eğitimin ardından geçen yıl dereceyle mezun oldu. Fakülteyi ikincilikle tamamlayan Soysal'a, diplomanın yanı sıra üstün başarı belgesi verildi. ÇOK BEĞENİLEN TABLOSU REKTÖRLÜĞE ASILDI Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir daire satın alan Soysal, atölye ve sanat galerisine çevirdi. Yüzlerce eser arasında en çok değer verdiği Mimar Sinan tablosunun ilginç bir hikayesi olduğunu anlatan Soysal, Mimar Sinan tablosu dışında hiçbir eserinin benzeri olmadığını söyledi. Mimar Sinan'ın hayatını ve büyük eserlerinin tasvir edildiği büyük tabloyu, SDÜ'de bitirme ödevi olarak yaptığını belirten Soysal, hazırlık ve çalışma aşamasının 1 yıl sürdüğünü anlattı. Eser tamamlandığında üniversitedeki hocaları tarafından çok beğenildiğini aktaran Soysal, SDÜ Rektörlüğü'nün duvarına asarak sergileme teklif edildiğini söyledi. Teklifi kabul ettiğini, ancak daha sonra çok üzüldüğünü belirten Rahime Halide Soysal, “Hemen gelip aynı resmi, aynı ebatta yeniden çalıştım. Eskizleri hazır olduğu için 3 ayda tamamladım. Asırlarca toza, suya ve her türlü dış etkene dayanabilmesini amaçladığım için çadır bezi üzerine akrilik boyayla çalıştım" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328