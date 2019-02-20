(Görüntülü) Çocuklarının intihara sürüklendiğini savunan ailenin hukuk mücadelesi

Bursa'da, geçen Nisan ayında intihar eden evli ve 3 çocuk babası Saffet Uçar'ın (29) ailesi, çocuklarının birileri tarafından tehdit ve baskıyla ölüme sürüklendiğini öne sürerek, savcılığın 29 Ocak 2019 tarihinde verdiği 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararına itiraz etti. Oğlu Saffet Uçar'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 11 ay geçtiğini belirten anne Selma Uçar, Oğlumu toprağa verdikten sonra cep telefonuna gelen tehdit içerikli mesajları gördük. Oğlumu intihara sürükleyenlerin cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi, Gülhan Sokak'ta 3 Nisan 2018 tarihinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası mermerci Saffet Uçar, gittiği baba evinde bileklerini kestikten sonra kendini banyoda çarşafla asarak yaşamına son verdi. Olay yerinde 'Canım ailem, size layık olamadım. Hakkınızı helal edin. Evlatlarıma iyi bakacağınıza eminim. İnsanlara zarar vermekten bıktım' yazılı bir de not bulundu. Kriminal incelemede, nottaki el yazısının Saffet Uçar'a ait olduğu belirlendi. Savcılık, olayın bir intihar olduğuna, bu nedenle kovuşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Olay tarihinde oğluna cep telefonuyla ulaşamayınca çalıştığı yerden izin alarak evine gelen Selma Uçar (46), oğlunun banyoda çarşafla intihar ettiğini gördü. Çarşafı keserek oğlunu kucakladığını, ancak kurtaramadıklarını belirten Selma Uçar, Benim bildiğim oğlumun hiçbir sorunu yoktu. Oğlumun borcu olsa kesinlikle bana söylerdi. Çünkü, bende para olduğunu bilirdi, ihtiyacı varsa isterdi. Oğlumun ölümünden sonra telefon kayıtlarında bir iddaa bayisi tarafından tehdit edici mesajlar yazıldığını gördük. İntihar eden kişi iki bileğini de nasıl keser ve aynı zamanda kendini asar. Oğlumun ölüm sebebinin detaylı araştırılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyorum dedi.

'SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN'

Oğlunun birileri tarafından ölüme sürüklendiğini ifade eden baba Hüseyin Uçar (47) ise, Oğlumun telefonundaki mesajları olayla ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdik. Soruşturmada bazı kişiler hakkında cumhuriyet savcısı kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar vermesine rağmen biz yine Sulh Ceza Hakimliği'ne İ.U., İ.K. ve Ş.Y. adlı kişiler hakkında yeniden şikayette bulunduk. Oğlumun ölümün aydınlığı kavuşmasını istiyorum. Oğlum toprağın altına girdi, biz ailece ölüm olayını düşündükçe her gün kahroluyoruz. Yüce adalete inanıyoruz şeklinde konuştu. Ağabeyinin ölümünde hala soru işaretlerin bulunduğunu söyleyen Hatice Uçar (24), Ağabeyimin intihara sürüklenmesi bir cinayettir. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum dedi. Bursa cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.