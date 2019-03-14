(Görüntülü) Çocuklara palyaçodan masallar

Suat SÖĞÜT FİNİKE (Antalya), () ÇOCUK polikliniklerinin küçüklerin hayal dünyasına göre düzenlendiği Finike Devlet Hastanesi'nde serviste yatan çocuklar için çizgi film ve masal saati uygulaması başlatılırken, palyaçodan masal dinleme olanağı da sunuldu. Finike Devlet Hastanesi'nde çocuk hastaların hastaneden korkmaması ve moral desteği sağlanarak tedavi edilebilmeleri amacıyla başlatılan uygulamada, polikliniklere hayvan figürlerinin yer aldığı yataklar, sıra bekleyen hasta çocuklara ise balon hediye edilirken, palyaço eşliğinde daha keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Serviste yatan miniklere evlerindeki konforu aratmayacak bir düzen kurularak, yattıkları yerden büyük ekran televizyonlarda çizgi film izleme imkânının yanında palyaçodan masal dinleme olanağı sunuluyor. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, çocuk hastaların tedavilerini alırken, rahat etmeleri için hayal dünyalarına uygun servis ve poliklinik şartları hazırladıklarını belirterek, Misafirimiz oldukları sürede onların kendilerini evlerinde gibi rahat ve huzurlu hissetmeleri için masal saati uygulaması başlattık. Bu uygulama ile çocuklarımız artık hastane ortamında kendilerini daha iyi hissedecekler ve daha iyi ifade edecekler. Hasta yakınlarımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Hastane fobisi ve tedavinin olumluluğu açısından bizi çok mutlu etti. Bu uygulamaya polikliniklerde devam ediyoruz dedi. Finike Devlet Hastanesi'nde iki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının görev yaptığını, 2018 yılı boyunca yaklaşık 20 bin çocuğa poliklinik hizmeti verildiğini de anlatan Başhekim Kurt, Çocuk servisimiz 18 yatak ile hizmet vermektedir. 2018 yılında yaklaşık 700 yavrumuz yatarak tedavi edilmiştir. Hastanedeki süreç çocuklarımız için biraz üzücü ve yorucu geçiyor. Bir nebze olsun onların morallerini yükseltebilmek adına böyle bir uygulamaya geçmiş olduk diye konuştu. Hasta yakınları da çocukların hastane ortamını pek sevmediğini ancak bu uygulamanın çocuk açısından çok olumlu olduğunu söyledi.