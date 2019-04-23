(Görüntülü) Çocuklara 23 Nisan dondurması
MARMARİS'te market işletmecisi Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 4 ayrı dükkanında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Marmaris'in 4 ayrı mahallesinde marketleri bulunan evli ve 2 çocuk babası Kadir...
23 Nisan 2019 Salı 10:52
MARMARİS'te market işletmecisi Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 4 ayrı dükkanında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Marmaris'in 4 ayrı mahallesinde marketleri bulunan evli ve 2 çocuk babası Kadir Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dükkanlarının tamamında çocuklara ücretsiz dondurma dağıtmaya başladı. Fiyatları 1- 3 lira arasında değişen çeşitli marka dondurmaları bugün saat 18.00'e kadar dağıtacak olan Kaplan, "Bilirsiniz ki çocuklarımız dondurmayı çok sever. 23 Nisan'da her işletmeci, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevindirmeli" dedi. Marketin müşterilerinden Demet Kurtça ise, "Allah razı olsun. Ne güzel. Keşke herkes yapabilse. Kadir kardeşimiz, duyarlı esnafımızdır" dedi. Ücretsiz dondurmaya, çocukların ilgisi yoğun oldu. Dondurma alabilmek için çocuklar, kuyruk oluşturdu. Dondurmasına kavuşan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.
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