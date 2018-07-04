(Görüntülü) Çocuklar yaz tatilinde yüzme öğreniyor

İSTANBUL, () – ÜMRANİYE Belediyesi "Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sloganıyla çocuklar için 15 okulda yüzme kursları vermeye başladı.





Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ücretsiz yüzme kursları için ilçede bulunan 15 okulda yarı olimpik havuzlar kuruldu ve çocuklar profesyonel yüzme hocaları eşliğinde yüzme öğrenmeye başladı. Kızlarda 6-12, erkeklerde ise 6-14 yaş arası çocuklara haftada 2 gün yüzme eğitimi verilerek çocukların sıcak günlerde biraz rahatlaması aynı zamanda da yüzmeyi öğrenmesi amaçlandı. Her türlü filtrasyon ekipmanının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı havuzlarda çocukların sağlığı da göz önünde tutuldu.





"GEÇEN SENE YÜZMEYİ BİLMİYORDUM"





Bazıları yüzmeyi hiç bilmeyen bazıları ise daha iyi öğrenmek isteyen onlarca öğrenci, eğitimin ilk günü havuzlara koştu. Kursa gelmekten oldukça mutlu olan öğrencilerden 10 yaşındaki Ersan Sevil ilerde yüzme antrenörü olmak istediğini belirtti. Eğitime gelen öğrencilerden 13 yaşındaki Faruk Emre Özer, "İlk olarak ayak çırpmayı daha sonra su altında nefesimizi tutmayı öğrettiler. Havuzda karşıdan karşıya yüzmeyi öğrettiler. Geçen sene yüzmeyi hiç bilmiyordum” diye konuşurken, 14 yaşındaki Eren Ercan, “Okullar kapanır kapanmaz buraya geldik. Yüzmeyi bilmiyorduk, burada öğrendik. Kulaç atmayı bilmiyorum, İnşallah onu da öğreneceğim” dedi.





"BUGÜNE KADAR 10 BİN ÖĞRENCİ DERSLERDEN YARARLANDI"





Havuzlarda toplam 45 yüzme eğitmeninin bulunduğunu ve hijyene ayrıca önem verdiklerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, bugüne kadar 10 bin öğrencinin derslerden yararlandığını ifade etti. Yüzme eğitimleri sonrasında çocuklara "değerler eğitimi" verildiğini de söyleyen Can, "Çocuklar burada millete ve ailesine hizmet etmeyi, kendine faydalı olmayı, manevi değerlerden haberdar olmayı öğreniyor. Bizim hedefimiz böyle güzel bir nesil yetiştirmek. Memleketlerinde evleri olanlar evlerine gidiyor ancak tatil fırsatı bulamayan çocuklarımız buraya geliyor. Çocuklarımız 7 hafta boyunca hem tatil yapıp eğleniyor, hem de yüzmeyi öğreniyor. Çocuklarımız için bunun gerekli olduğunu düşündüğümüzden 4 yıldır bu eğitimleri sürdürüyoruz" diye konuştu.