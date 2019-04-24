(Görüntülü) Çocuklar, parklara ve oyun alanlarına akın etti

Adana?da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilan çocuklar, aileleriyle oyun alanlarında eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün Adana?da coşkuyla kutlandı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar Merkez Park?taki oyun alanlarında aileleriyle eğlendi. Havanın güzel olması nedeniyle keyifli anlar yaşayan çocuklar uçurtma uçurup at bindi. Parktaki minyatür trende yoğunluklar yaşandı. Uçurtmaları ağaca takılan bir aile, zor anlar yaşadı. Bayramın en karlı çocuğu, yaşıtlarına 5 TL karşılığında at bindiren Nedim Aslan (13) oldu.