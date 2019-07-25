Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Libya’da gemi battı: 100’den fazla kişi ölmüş olabilir 
Libya'da gemi battı
Vali Güzeloğlu: Silvan Barajı, 300 bin istihdam sağlayacak
Silvan Barajı, 300 bin istihdam...
İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını
İzmir'de orman yangın
83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı
83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep...

(Görüntülü) Çocuklar denizin keyfini çıkardı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı. Denize giren çocuklar doyasıya eğlendi. Akdeniz'in incisi Antalya'da sıcaktan bunalan denize akın...

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı. Denize giren çocuklar doyasıya eğlendi. Akdeniz'in incisi Antalya'da sıcaktan bunalan denize akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Antalya'da hava sıcaklığının 30.7, deniz suyu sıcaklığın ise 28.6'yı göstermesiyle turistler denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahile gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Konyaaltı Sahili'nde bulunan Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü'ne gelen öğrenciler hafif rüzgarın etkisiyle yelkenlilerle antrenman yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.