(Görüntülü) Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı

İZMİR'de bayram tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde hissedildiği İzmir'in Seferihisar ilçesinde de denizin ve kumun tadını, en çok çocuklar çıkardı.



İzmir'in Seferihisar ilçesindeki plajlar uzun bayram tatilini deniz kenarında geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tatilin ilk günlerinden itibaren her yaştan tatilcinin bulunduğu plajlar renkli görüntülere sahne oldu.



Yaz tatiline kısa bir süre kala okula bayram arası vermenin mutluluğunu yaşayan 10 yaşındaki Zehra Egi, masmavi deniz ve sıcak kumun keyfini sürenlerden biri oldu. Egi, "Bayram tatili için Dikili'den geldik. Burasının denizi çok güzel. Çok beğendik ve çok eğleniyoruz" dedi.



Seferihisar'a teyzesini ziyarete geldiğini anlatan Metin Efe Dönmez de "Ankara'dan teyzemleri ziyaret etmek için geldik. Dokuz gün kalacağız. Çok mutluyum" diye konuştu. Oğluyla birlikte keyifli bir tatile başlamanın mutluluğunu yaşayan baba Serkan Dönmez de Seferihisar'ı çok beğendiklerini anlattı.



İşi için İstanbul'da bulunan ve bayram tatili için İzmir'e geldiğini belirten Elvan Güler ise "İstanbul'da yaşıyorum. Bir haftalığına buradayım. Hem aile ziyareti yaptım hem çocuğum denize giriyor hem de dinleniyorum" diye konuştu.



Torunlarını deniz kenarından izleyen Ayten Gülsever, "Bayram tatili için Kayseri'den kızımın yanına geldim. Kumun içine oturdum torunlarımı izliyorum" dedi.



Hasan Doğru da "Ankara'dan geldim. Buranın denizini çok seviyorum. İnsanları da iyi ve çok sıcak" diye konuştu.