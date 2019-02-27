(Görüntülü) Çocuklar artık açık bırakılan pencereden düşmeyecek

BAYBURT Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri Ertuğrul Memiş ve Furkan Kiki, çocukların açık bırakılan pencereden düşmemesi için hazırladıkları 'Anne Sesin Bana Hayat Olsun' projeleriyle TÜBİTAK tarafından Erzurum'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen araştırma projeleri yarışmasına katıldı. Pencerenin yan duvarlarına karşılıklı yerleştirilen sensörlerle, odada kimse yokken açık bırakılan pencereye giden çocuk, önce, annesinin sisteme kaydedilen 'Yavrum dur, yapma, gel buraya' sesi ile uyarılıyor. Çocuk devam ederse, sensör devreye giriyor ve pencerenin arkasına monte edilen panjur inerek tehlike ortadan kalkıyor. Lise öğrencileri Ertuğrul Memiş ve Furkan Kiki, 'Anne Sesin Bana Hayat Olsun' projeleriyle TÜBİTAK tarafından Erzurum'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen araştırma projeleri yarışmasına katıldı. İlgi gören projenin danışman öğretmeni Eren Yıldırım, Bayburt'ta bir çocuğun pencereden düşerek ölümü üzerine 'Anne Sesin Bana Hayat Olsun' projesini hazırladıklarını söyledi. Yıldırım, pencere ve balkonların özellikle 0- 6 yaş gurubu çocukların dikkatini çektiğini, çocuğun pencereden sarkmasının ise her anne ve babanın korkulu rüyası olduğunu belirtti. Çocukların henüz yükseklik algıları oluşmadığından, pencereyi açarak aşağıya bakmayı ve pencereye tırmanıp sarkmayı tehlikeli görmediklerini ifade eden Yıldırım, istatistiklere göre, Türkiye'de her yıl 3- 5 yaş aralığında 5 bin çocuğun evlerde meydana gelen kazalardan dolayı öldüğünü, 25 bin çocuğun da yaralandığını kaydetti. SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ Öğrenciler Ertuğrul Memiş ve Furkan Kiki'nin projesiyle odada kimse yokken açık bırakılan pencereden artık çocukların düşmeyeceğini belirten danışman öğretmen Eren Yıldırım, sistemin çalışma prensibiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Pencereden 50- 60 santim uzaklıkta 2 çift bariyer sensörü, birinci çifti yerden 50- 70 santim yükseklikte, diğer çifti ise yerden 150 santim yükseklikte olmak üzere pencerenin yan duvarlarına karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Çocuk pencereye yaklaştığında alttaki kızılötesi bariyer sensörü çıkışını aktif ederek mikroişlemcinin 7 numaralı girişini 1 yapar. Yazılan program gereği mikroişlemci ses modülünü ve emniyet panjurunu aktif eder ve açık olan pencere emniyet panjuru ile kapatılır. Ses modülü aracılığı ile SD karta önceden kaydettiğimiz annenin sesinden 'Yavrum dur, yapma, gel buraya! Bak sana ne vereceğim' uyarı sesi hoparlör yardımı ile duyulmaya başlar. Hoparlör pencerenin bulunduğu tarafın tam karşısındaki duvara monte edildiğinden, ses, çocuk cama yaklaştığında tam arkasından gelecektir. Çocuk annesinin sesini duyduğunda bir irkilme yaşayıp camdan uzaklaşacak ve uzaklaşmama ihtimaline karşı pencerenin dışa bakan kısmına monte ettiğimiz otomatik panjur aşağıya doğru güvenle inerek pencereyi kapatacaktır. Eğer pencereye yaklaşan kişi yetişkinse, hem alt hem üst bariyer sensörleri çıkış verecek ve mikroişlemcinin 7 ve 8 no'lu pinleri 1 olacaktır ve panjur devreye girmeyecek ve ses de duyulmayacak. Sistemimiz yetişkinler ve çocuklar arasındaki boy farkından yararlanarak çalışmaktadır. Pencere kapalıyken sistem hiçbir şekilde devreye girmemektedir ve panjur motor sayesinde kapalı konumda kilitli kalmaktadır. Bu şekilde hırsızlığa karşı da bir güvenlik önlemi sağlanmaktadır. Ayrıca sistemimiz balkonlara da kurulabilmektedir. Çünkü bariyer sensörlerimiz 15 metre mesafeye kadar sağlıklı algılama yapabilmektedir."