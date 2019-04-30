(Görüntülü) Çocuk istismarına tepki için maça ağızlarını bantlayarak çıktılar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında İletişim Fakültesi takımı çocuk istismarını protesto etti. Öğrenciler, Oltu Meslek Yüksekokulu (MYO) ile oynanan maça, ağızlarını bantlayarak çıktı. İstanbul'da yaşanan çocuğa istismar olayı Atatürk Üniversitesi'nin düzenlediği futbol turnuvasında protesto edildi. İletişim Fakültesi futbol takımı kampüsteki stadyumda oynanacak Oltu MYO maçı öncesi İstanbul'da yaşanan çocuk istismarına yeşil sahada tepki gösterdi. Yusuf Uğurlu, Ahmet Kotan ve Ela Kotan hakem üçlüsünün görev aldığı maça 'Çocuklar Susar, Sen Susma, Geleceğine Sahip Çık' pankartıyla çıkan öğrenciler ağızlarını da bantladı. Oltu MYO takımının da destek verdiği öğrenciler, maç başlayana kadar ağızlarındaki bantları çıkarmadı. İletişim Fakültesi takımının idarecisi Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Doğan, çocuk istismarına tepki ve farkındalık oluşturmak için maçların tamamına pankartla çıkacaklarını söyledi. 'Çocuklar Susar, Sen Susma, Geleceğine Sahip Çık' yazılı pankartın önemli bir mesaj içerdiğini ifade eden Doğan, "Çocuklar bizim yarınımız, bu ülkenin yarını. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bu işe tevessül eden insanlara hayvan denmesi bile yanlış. Bugüne kadar bir boğanın ya da köpeğin yavrulara istismarda bulunduğunu görmedik. Bunlara hayvan demek de yanlış. Çocuklarımız korumamız lazım. Farkındalığı artırmak adına maçlarımıza bu pankarta çıkacağız" diye konuştu. İletişim Fakültesi takımı oyuncularından Burak Kurt, takım olarak açtıkları pankartla verdikleri mesajın herkese ulaşması temennisinde bulundu.