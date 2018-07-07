(Görüntülü) Çocuk istismarına karşı parklara güvenlik kamerası

İSTANBUL, () –Vatandaşlar Kâğıthane Hasbahçe Mesire Alanı’na konulan ve yaşanılan çocuk istismarı olaylarından sonra sayısı daha da artırılan güvenlik kameralarını değerlendirdi. İlçede toplam 200 park ve kavşak, 24 saat boyunca toplam 315 adet güvenlik kamerasıyla izleniyor. Güvenlik kamerası olan parkları tercih ettiklerini belirten semt sakinleri, bu olayların son bulması için de caydırıcı yöntemlerin bir an evvel yürürlüğe girmesini istediler.





11 yaşında bir kızı ve 7 ile 3 yaşında bir oğlu olan anne Ayşe Akgün’ün yaşanılan insanlık suçuna karşı tepki gösteriyor. Sürekli tedirgin olduğunu belirten anne Akgün, çocuklarına sürekli tembihte bulunmaktan da rahatsız.





Ailelerin paranoyaklaştığını belirten Akgün, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:





“Bir anne olarak ciddi bir şekilde sürekli kuşkulu bir durumdayız. ‘Aman çocuklar neredeler? Aman biri mi geldi mi? Biri bir şey dedi mi?‘diye, tedirgin oluyoruz. Çocukları sürekli tembih ediyoruz. ‘Biri şeker verirse alma, biri bir şey derse gitme, annen geliyorfalan diyen birine kesinlikle inanma’diye uyarıyoruz. Çocuğu da sürekli bir korku algısıyla yetiştiriyoruz. Aslında geleceğimiz adına çocukların zihnini çok ciddi ve kötü bir şekilde empoze ediyoruz. Bu çok üzücü bir durum.”





Akgün, güvenlik kameralarıyla ilgili ise, “Güvenlik kamerası belki bir tık rahatlatıyor gibi ama düşündüğümde caydırıcılık söz konusu olmadığı için bu noktada çokta büyük bir sükûnet sağlamıyor. Güvenlik kamerası var tamam rahat oturayım ben burada diyemiyorum” ifadelerini kullandı.





AİLELER GÜVENLİK KAMERASI OLAN PARKLARI TERCİH EDİYOR





5 yaşında bir kızı olan Gülsemin Aktaş da, tedirginlikle yaşayan annelerden biri. O da çocuğunu dışarıdaki insanlara karşı nasıl davranması gerektiğine dair önerilerde bulunuyor. Güvenlik kameralı parklar ise onun içini bir nebze olsun rahatlatıyor. Çocuklara bir şey yapmak isteyenlerin kameralar sayesinde engellenebileceğini, engellenemese bile en azından çocukların başına bir şey gelmeden yakalanabileceğini düşünüyor.





“BU ŞİDDET ÇOCUKLARIMIZDA ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ OLUŞTURACAK”





Gülsemin Aktaş’ın eşi Hamza Aktaş da gelecek nesilden kaygılı. Aktaş, “Çocuklarımızı rahat bir şekilde dışarı çıkaramıyoruz. Çocuklarımız parklara oynarken sürekli gözetliyoruz. Gözümüzün önünden uzaklaşmaması için çabalıyoruz. Bu yüzden kamerası olan parkların olması tabii ki de güzel bir adım. İnşallah bu sistem tedbirlerin başı olup dahada iyiye gider. Belediyeler olsun, devletimiz olsun tedbirleri İnşallah sıklaşır. Daha iyi kanunlar, daha güzel kanunlar çıkar. Çünkü bu durum çocuklarımızda özgüven eksikliği yaratabilir. Çocuklarımız büyüdükçe ‘Acaba biz neden sokağa çıkamıyoruz’ diye kendilerine sorduklarında, sıkıntılarının altında bu şiddet yatacak” sözleriyle yaşamış olduğu tedirginliği dile getirdi.





KAĞITHANE BELEDİYESİ ÇOCUKLARINI GÖZETİYOR





Kağıthane Belediyesi de çocuklara karşı her hangi bir şiddet ya da istismar yaşanmaması için harekete geçen belediyelerden. 2011 yılından beri uygulanmaya başlanan kamera sistemiyle çocukların güvenliği ön planda tutuluyor. İlçede toplam 200 park ve kavşak, 24 saat boyunca toplam 315 adet güvenlik kamerasıyla izleniyor. Parklarda büyüklüklerine göre de birden fazla kamera bulunduruluyor.



