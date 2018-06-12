(Görüntülü) 'Çocuk işçiliğe hayir' eylemi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () AFYONKARAHİSAR'da 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Anıtpark önünde Çocuk Komitesi Üyeleri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ellerindeki dövizlerle 'Çocuk işçiliğe hayır' diyen gruba Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Zekai İnan da katıldı. Çocuk Komitesi Üyesi Gamze Koç, çalışan çocukların yeterli eğitimi alamadığını söyledi. Koç, "Çocuğun çalışması çoğu zaman eğitimden yoksun kalmasına, ruhsal ve fiziksel gelişiminin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bunlar içinde en önemli nedenler ise yoksulluk, eğitim masraflarının yüksek olması ve bazı ailelerin eğitimi gereksiz görerek çocukları erken yaşta çalışma hayatına atılmalarını tercih etmeleridir" dedi. Çocuk işçiliğinin önlenmesi açısından yapılması gerekenleri de sıralayan Gamze Koç, "Yetişkinlerin aldıkları ücretler arttırılmalı, var olan sosyal güvenlik sistemi daha işlevsel hale getirilmelidir. Böylece diğer aile üyeleri çocukların çalışma hayatında yer almalarına gerek kalmayacaktır. Ailelerin çoğu aile bütçesine yapacağı ekonomik katkı ile ekonomiyi azaltacaktır. Çocuk işçiliğini azaltmak için hazırlanan mevzuatlarda cezai yaptırımlar daha da arttırılmalıdır. Örneğin idari para cezaları arttırılmalıdır. Gerekirse çocuğunu küçük yaşta çalıştıran anne ve babalara hapis cezası da uygulanmalıdır" diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Zekai İnan da 2018 ocak ayı itibariyle mobil ekip çalışmaları sonucu sokakta çalışan 38 çocuk tespit edildiğini vurguladı. İnan, şöyle dedi: "Bununla ilgili de ailelere sosyo- ekonomik destek, eğitim, sağlık ve danışmanlık tedbiri gibi önlemler alınmıştır. İlimizde tespit edilen ve sokakta çalıştırılan çocukların da çoğunluğu Suriyeli ailelerin çocukları olduğu tespit edilmiştir."